Legendaarne Gianluigi Buffon sõlmis uue pika lepingu, mille lõppedes on 50 lähemal kui 40

Parmas jalgpalluriks sirgunud Buffon mängis pikalt Torino Juventuses (2001-2018 ja 2019-2021). Mullu naasis ta oma kasvatajaklubisse, kes müttab teist hooaega Itaalia tugevuselt teises liigas. Täna saabus teade, et üks maailma tuntumaid puurilukke jätkab meeskonnas vähemalt 2026. aasta suveni.

See tähendab, et Buffon müttab väga kõrgel tasemel veel ka 46-aastaselt. Wikipedia andmetel alustas ta profina 1995. aastal just Parmas. «Suudan endast parima anda ikka jälle,» kommenteeris väravavaht uut kontrahti.