Meedia: Venemaa tippklubi heidetakse UEFA eurosarjast minema

Spartak peaks Euroopa liiga sõelmängudes vastamisi minema Saksamaa tippklubi RB Leipzigiga, ent sakslased pole nõus Venemaa klubiga mängima. UEFA on sunnitud nõnda otsustama, kuidas edasi minna ning ametlikult teatatakse otsusest täna.

Leipzigi president Oliver Mintzlaff soovitas Spartakiga mängud viivitamatult tühistada. «Hoiame suhtlust UEFAga ja oleme kindlad, ent nad langetavad õiglase otsuse. Me eeldame, et need mängud tühistatakse,» lausus Mintzlaff.