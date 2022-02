EJL: oleme veendunud, et FIFA eemaldab Venemaa ja Valgevene rahvusvahelisest jalgpallist

Poola, Rootsi ja Tšehhi jalgpalliliidud on viimastel päevadel teatanud, et keelduvad Venemaaga mis tahes vormis ja pinnal pidamast MM-valikmänge, samuti on kokkupuudetest Venemaa jalgpalliga keeldunud Inglismaa ja Albaania. Milline on Eesti Jalgpalli Liidu seisukoht?