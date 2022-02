«Ma jõudsin Sotši ja siis nägin, et passi enam ei olnud. Ma ei tea, kus see kaduma läks. Helistasin kohe lennujaama ja sealt öeldi mulle, et nad annavad teada,» kirjeldas Kirpu, kuidas dokumendi kaotamisele reageeris. Õnneks ilmus pass juba järgmisel päeval lennujaamas uuesti välja ning Kirpu sai selle tagasi. Tõsi, eestlanna jõudis enne seda ka muremõtteid mõelda.