Mängule teel olnud jalgpallimeeskonna bussis plahvatas pomm

Jalgpallurid olid teel mängule, kuid ühel hetkel plahvatas bussis isetehtud pomm. Turvakaamera salvestistelt on näha, kuidas mitu süüdlast viskasid bussi pommi. Õnneks pääsesid kõik eluga, kuid meeskonna väravavaht Danilo Fernandes viidi haiglasse, kus ta pidi veetma ka järgneva öö.

«Kõige keerulisem on väravavahi Danilo Fernandesi seis, kes sai kildudega näkku ja viidi haiglasse. Temaga pole midagi hullu, kuid ta peab veetma öö haiglas,» seisis Bahia Twitteri kontole postitatud avalduses.

Kohalik politsei andis teada, et karmi vahejuhtumi kohta on alustatud juurdlus. «Kogume pilte ja võtame mängijatelt ning lähedal olnud pealtnägijatelt tunnistusi. Kasutame maksimaalseid ressursse, et tuvastada ja arreteerida süüdlased,» vahendab Aftonbladet politseiuurija Victor Spinola sõnu.