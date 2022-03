Ukraina laskesuusataja: me võime muutuda kontideks, kuid ei iial orjadeks!

«Kas te soovite vägistada meie naisi ja okupeerida meie maad? Kas teil on enda õnnest puudu? Te, saast, ei oska isegi meie keelt! Kelle eest te meid päästate? Oma armee? Me võime muutuda kontideks, kuid ei iial orjadeks!» lisas ta.

Venemaa meedias ei räägita Ukrainas toimuvast kui sõjast, vaid «sõjalisest erioperatsioonist», mille eesmärgiks on vabastada Donetski ja Luganski rahvavabariigi alad. Lisaks väidab Venemaa president Vladimir Putin, et Ukraina valitsus on riigis viimased kaheksa aastat viinud läbi genotsiidi, kuid ühtegi tõendit tal selle selle kohta ette näidata ei ole.