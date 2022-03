Kuigi veel möödunud nädalavahetusel osalesid rahvusvahelise suusaliidu (FIS) egiidi all toimunud võistlustel ka Venemaa ja Valgevene sportlased – kusjuures veel oma lipu all –, siis nüüd võeti vastu otsus, et sel hooajal agressorriikide esindajaid enam võistlusradadel näha ei soovita.