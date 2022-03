Venemaa tippklubid jooksid tühjaks, aga VTB Ühisliiga jätkub juba sel nädalal

Tõsi, meeskondade osas on leidnud aset mõned muudatused. Kalev/Cramo andis teada, et lahkus jäädavalt Ühisliigast ja nendega seotud kohtumiste tulemused on tühistatud. Lisaks sellele andis Poola klubi Zielona Gora teada, et on oma osaluse pannud pausile. Kuna lõplikku otsust pole poolakad veel teinud, siis on nende järgmised kolm kohtumist hetkeseisuga edasi lükatud.