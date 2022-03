Karmid sanktsioonid jätkuvad: ka rahvusvaheline kergejõustikuliit keelab Vene ja Valgevene sportlastel võistlemise

«Maailm on Venemaa tegevusest kohkunud ja neid on selles aidanud Valgevene. Maailma liidrid proovisid peatada seda sissetungi läbi diplomaatiliste vahendite, kuid see ei peatanud Venemaa tahet Ukrainasse sisse tungida. Enneolematud sanktsioonid, mis on Venemaale riikide ja tööstuste poolt määratud, paistavad olevat ainus viis, kuidas Venemaa praeguseid eesmärke häirida ja rahu taastada,» sõnas WA president Sebastian Coe.