Ott Tänak: FIA peab reageerima, sport ei tohiks olla selline

«Loodan, et FIA reageerib ja tekib mingi arutelu. Muidugi pole juhtunu midagi sellist, mida meie ala vajab. Sport ei peaks selline olema. Vaatame, mis saab,» ütles Tänak portaalile DirtFish. «Loodan väga, et midagi muutub. See juhtum ei jätnud meie alast professionaalset muljet.»

«See, mis toimus, polnud ralli. Kui keegi sulle ütleb lihtsalt niisama, et pead katkestama ja hiljem superralli süsteemis jätkama, on see absurdne. Hübriid on kolmanda osapoole jupp, mille üle meil kontroll puudub,» selgitas Tänak.