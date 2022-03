Ukraina päevaleht tervitas järgmisi sanktsioone: «Venemaa rattasport, käi pe***e!»

1. Venemaa ja Valgevene koondised ja/või võistkonnad ei saa osaleda ühelgi UCI rahvusvahelisse kalendrisse kuuluval võistlusel.

2. Kõigi Venemaa ja Valgevene võistkondade UCI staatus on tühistatud.

3. UCI tühistab kõik Venemaale ja Valgevenesse 2022. aastaks planeeritud võistlused.

4. Ka Venemaa ja Valgevene meistrivõistlused on UCI kalendrist kustutatud.

5. Kõigil UCI võistlusel on keelatud igasugune Venemaa ja Valgevene sümboolika. Lubatud pole ka Venemaa ja/või Valgevene meistrisärk.

6. Venemaa ja Valgevene avaldusi võistluste korraldamiseks ei võeta kaalumisele.

7. UCI keelab korraldajatel kutsuda Venemaa ja Valgevene sportlasi UCI kalendrisse kuuluvatele võistlustele.

8. UCI ei osale Venemaa ja valgevene rattaspordi-teemalistel koosolekutel.