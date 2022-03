Jasikevicius sõjast Ukrainas: kui inimesed arvavad, et nad elavad liiga kaugel, siis nad eksivad

«See peab lõppema. See on ühe vanamehe ahnus. See ei saa enam kaugemale minna. Kui inimesed arvavad, et nad elavad liiga kaugel, siis nad eksivad. Olen alati olnud poliitika vastu, aga see pole poliitika, see on sõda. Kui lähed Facebooki või näed mujalt pilte, siis tunned end kohutavalt. See jätab meie eludesse jälje. See on hullem kui pandeemia.»