Vaimset ja füüsilist tervist raviv Eesti korvpallikoondislane loodab tänavu veel platsile naasta

«See hooaeg on olnud väga segane ja raske. Esimest korda oma karjääri jooksul olen pidanud korvpalli mingiks ajaks kõrvale jätma ja ravima nii füüsilist kui ka vaimset tervist. Edusamme on näha, aga kõik võtab oma aja. Tartu on mu kodulinn ja klubi oli nõus mind enda tiiva alla võtma ning abiks olema. Tartus on ka väga head võimalused taastusraviks ja arstiabiks. Mu prioriteet on ennast terveks ravida ja siis meeskonda võimalikult palju veel see hooaeg aidata. Millal see täpselt juhtub, veel ei tea. Võtan päev korraga, aga annan endast 101 protsenti, et saaksin see hooaeg veel platsile naasta. Igal juhul ootan juba põnevil oma koduklubi esindamist ning fännidega kohtumist. Saalis näeme!» sõnas Sutt.