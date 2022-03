F1 endine boss: Putin on auväärne. Ta tegi seda, mida ta ütles, et kavatseb teha

Intervjuu ajal polnud veel selge, kas Venemaa F1-etapp 2022. aastal toimub või mitte. «Ma arvan, et see sõltub väga palju sellest, milline on täpne olukord Ukraina ja Venemaa vahel. Ma arvan, et selle üle otsustavad sündmusega seotud inimesed, sest võib-olla arvavad teised, et see oli Venemaa poolt õige tegu. Kuidas saab siis keegi teine ​​hinnata, mis täna täpselt toimub?» ütles Ecclestone. Tegelikult teatas F1-sari 25. veebruaril, et Sotši GP-d tänavu ei toimu.