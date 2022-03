Vene rallisõitja osaleb MM-rallil hoopis Läti lipu all

Portugalis peetavaks EM-ralliks panid ennast kirja 54 rallipaari. Ühena sõitjatest on stardis ka Grjazin. Kui Rootsi MM-rallil oli ta rajal Venemaa olümpiakomitee lipu alt, siis nüüd tuleb ta rajale hoopis Läti lipu all.

Põhjus, miks ta sellise lükke sai teha, seisneb faktis, et ta alustas oma rallikarjääri Lätis ja hoiab sealse autospordiliidu litsentsi. Seetõttu saab ta läbi selle EM-rallil ka nö «lätlasena» starti minna.

Teine Venemaa rallisõitja Aleksei Lukjanuk andis mõista, et tema ei osale ühelgi rallil enne, kui Venemaa lõpetab sissetungi Ukrainasse.

EM-rallil on stardis ka mitu eestlast. Rally2-autoga on stardis Georg Linnamäe ja Ken Torn, Rally3-masinaga on võistlustules Kaspar Kasari ja Rally4-autoga tuleb start Joosep Ralf Nõgene.