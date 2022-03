WRC-sarjast kõrvale heidetud rallisõitja naaseb MM-radadele Rally Estonial

Uus-Meremaalane on küll MM-sarjas kogenud sõitja, kuid pole viimastel aastatel enam WRC-etappidest väga osa võtnud. Nüüd otsustas ta seda muuta ja tuleb osalise programmiga rajale WRC2-sarjas. Ta hakkab võistlema Hyundai i20 N Rally2-ga.

Kusjuures tänavu on tal plaanis teha veel osaline kalender, kuid järgmisel hooajal teeb ta kaasa täishooaja. Tänavust aastat alustab Paddon juulis peetava Rally Estoniaga.

«Olen väga palju tööd teinud viimasel kahel aastal, et WRC-sarja tagasi tulla. See on kõige maailmas toimuva kõrvalt olnud raske. Koos Hyundai Uus-Meremaa haruga otsustasime asjad enda kätesse võtta ja luua oma meeskonna,» rääkis Paddon WRC-sarja kodulehele.