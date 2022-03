TÄNA OTSEÜLEKANNE ⟩ Kas tartlannadel õnnestub Balti liiga kuldmedal Eestisse tuua?

Tartu naiskond loodab jätkata ilusat seeriat, kui 2017. aastal saavutati Balti liigas pronks-, 2018. aastal kuld-, 2019. aastal hõbe-, 2020. aastal pronks- ja 2021. aastal samuti pronksmedal. «Naiskonna hetkevormi on pisut räsimas koroonaviirus, kuid loodame hullemast pääseda ja bussis täita rohkem isekohti kui auto jagu! Sellel nädalal on põhifookuses puhkus ja loodame, et saadava energia toel on Final Four turniir edukas ning jätakme traditsiooni, kus Tartu Ülikool/Bigbank medalita ei jää,» sõnas naiskonna peatreener Hendrik Rikand enne finaalturniiri.