Ukraina koondise peatreener Venemaa tööpakkumisest: andke automaat ja sõidan läbi Kremli

Ukraina korvpallikoondise peatreener on lätlane Ainars Bagatskis, kes sõnas, et talle pakuti sel nädalal Venemaal tööd. Mees vastas, et andke mulle automaat ja sõidan läbi Kremli, kuid tegelikult avaldas ta üllatust, et talle üldse selline pakkumine tehti.