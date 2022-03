Meedia: Venemaa F1-sõitja saab hundipassi

Kuigi venelastel on F1-s lubatud võistelda, siis Venemaa agressiooni tõttu Ukrainas on Mazepin saanud hundipassi, teatas Sky Sports. Meeskond ega sõitja pole seda uudist veel kinnitanud.

Haasi tiimipealik Günther Steiner on varasemalt öelnud, et kui Mazepinist tuleb loobuda, siis võtab Mick Schumacheri kõrval koha sisse testisõitja Pietro Fittipaldi. Sky Sportsi andmetel istub Fittipaldi Haasi vormelisse järgmisel nädalal Bahreinis toimuval testil.

Haasi suurtoetaja on Mazepini isale Dmitri Mazepinile kuuluv Venemaa kaaliumväetise eksportija Uralkali. Selle koostöö jätkumine on viimaste uudiste valguses samuti küsimärgi all.