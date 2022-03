Taani jalgpallilegendi süüdistatakse kohtumises Putiniga: kõike võib kontekstist välja rebida

58-aastane Schmeichel selgitas Taani ajalehele BT, et ta ei kohtunud 2018. aastal Putiniga üksi, vaid koos teiste FIFA legendidega. Tegemist oli turundusliku üritusega, et promoda Venemaal toimunud MMi.

«Kõike võib kontekstist välja rebida. Ei olnud minu otsustada, et ma istusin Putini kõrval. See oleks pidanud olema auväärne üritus, kuid olen selle eest pärast kõvasti kriitikat saanud. See on imelik ja ma ei mõista seda,» kommenteeris Schmeichel üritust, mis on neli aastat hiljem taas päevavalgele toodud.