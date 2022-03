Suure käraga maatasa tehtud Superliiga plaan on taas pinnale ujumas

Möödunud aasta aprillis raputas vutimaailma plaan Euroopa superliigast. Vaid 48 tundi hiljem oli idee sisuliselt kokku kukkunud, taganesid kõik kuus Inglismaa hiidu (Chelsea, City, United, Liverpool, Tottenham, Arsenal), hiljem ka klubid Hispaaniast ja Itaaliast.

Napilt aasta hiljem on aga teema taas päevakorda tõusnud, vahendas Briti meediat Rootsi ajaleht Expressen. UEFA president Aleksander Ceferin on juba teatanud, et on sellele kategooriliselt vastu. Kui enne tuldi ideega lagedale keset pandeemiat, siis nüüd ajal, mis Euroopa on kistud sõtta.

«Nad elavad vist paralleelmaailmas,» ütles Ceferin BBC andmetel. Superliiga idee üks suuri initsiaatoreid Juventuse klubi juht Andrea Agnelli, kes on väidetavalt selle taas päevakorda tõstnud. Superliiga nn teises tulemises on klubid kinnitamata andmetel kokku leppinud, et nad ei soovi liigas garanteeritud kohtasid.

The Athleticu reporter Carl Anka kinnitas, et temale teadaoleva info põhjal on superliiga plaanile taas elu sisse puhutud. «See oli halb idee, mida viidi ellu äärmiselt halval moel ning nad tahavad seda ka nüüd keskpärasel tasemel rakendada. Fännid said superliiga hävitamisega üks kord juba hakkama, nad suudavad seda taas, kui nad vaid tahavad,» kirjutas Anka Twitteris.