EOK ja Kultuuriministeeriumi haridusstipendiumi pälvis 30 tippsportlast

«Kuigi saan ka koolilt stipendiumi, ei võimalda see kõiki kulusid katta ning EOK toetus aitab siinkohal väga, et ma ei peaks muretsema. Õppetöö ja treeningute sidumise juures tuleb vahepeal leida lisaenergiat ja aega, kuid tuleb lihtsalt paremini oma aega planeerida ning siis õnnestub nii õppetöö kui sporditegemine omavahel väga sujuvalt. Aitäh, EOK, et olete mind toetanud isegi siis, kui õppetöö on välismaal,» tänas Pulles.

Haridusstipendiumi pälvinud tippsportlased on õpingud jätkamas nii Eestis kui ka välismaal asuvates kõrg- ja rakenduskõrghariduskoolides. Eesti kõrgkoolidest on esindatud Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Sisekaitseakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Massaaži-ja Teraapiakool, Estonian Business School, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, väljaspool Eestit Freie Universität Berlin, London South Bank University, South Dakota University, The Hague University of Applied Sciences, University of Alaska Anchorage, University of Alaska Fairbanks, University of Hawaii at Manoa, University of Amsterdam, University of Toronto, University of Memphis, Wofford College.