Jalgpalli MMi Venemaale «tarninud» FIFA president Putinist: näen vaid meest, kes ei tea, mida ta teeb

85-aastane Blatter ja Putin olid head sõbrad 2010. aastast, mil Venemaa sai MM-finaalturniiri korraldusõiguse. Nüüd on aga meeste sõprus jahenenud, Venemaa invasioon Ukrainasse oli Blatteri jaoks viimane piisk.

Blatter tervitas FIFA otsust eemaldada Venemaa MM-valikturniirilt ja Euroopa jalgpalliliidu (UEFA) otsust võtta Peterburilt ära Meistrite liiga finaal ja viia see Pariisi. «On päris selge, et Venemaale on näidatud pärast kunagist pärandit punast kaarti,» ütles endine FIFA president.