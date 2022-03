F1ga liituda soovival tiimil on tee peal mitu takistust

Nimelt andis USA autospordilegendi Mario Andretti poeg Michael, kellel on samuti seljataga väga edukas karjäär, teada soovist liituda kuninglikus sarjaga ning kui see plaan peaks õnnestuma, siis võiks 2024. aastal näha stardis juba Andretti-nimelist meeskonda.

Tema soov ei tule tegelikult suure üllatusena, sest neid mõtteid on perekonnas mõlgutatud varemgi. Alles möödunud aastal üritas Andretti ära osta Alfa Romeo F1-tiimi, kuid see plaan kukkus läbi. Peale selle on ta enda sõnul väidetavalt teinud mitu pakkumist Gene Haasile, et tolle vormelitiim ära osta. Seni ei ole pakkumist vastu võetud.