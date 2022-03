Medalid, mis võiksid süstida optimismi

Tänavu tuli Leo Muistel leppida sise-MMil hõbedaga, kuid eelmistest aastatest on tema auhinnakapis ka maailmameistritiitleid. FOTO: Marko Saarm/Sakala

Ei juhtu just iga päev, et väike Eesti saab rõõmustada kuue tiitlivõistluse medali üle, kuid möödunud nädalavahetusel just nii läks: meie sõudjatele riputati kaela MM-kuld ja viis hõbemedalit.