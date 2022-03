Järveoja võitleb, et Venemaa ralliringkond saaks karmimad karistused

FIA lubab nii Venemaa kui ka Valgevene autosportlastel FIA lipu all kihutada. See on oluliselt nõrgem sanktsioon Ukrainat rünnanud Venemaa vastu kui näiteks FIFA või Rahvusvaheline Olümpiakomitee otsustas.

Venemaa tippsõitjatest on Aleksei Lukjanuk teatanud, et enne sõja lõppu tema ei võistle. Samas Grjazin otsustas Läti lipu all hooaega jätkata. Tšerepin loodab, et Venemaa ja Valgevene sõitjad leiavad siiski julguse, et oma seisukohta väljendada.