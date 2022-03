Suusakuninganna Johaug lõpetab sportlaskarjääri

Pekingis individuaalselt kolm olümpiakulda võitnud Johaug leidis, et aeg lõpetamiseks on küps ning teatas sellest enda mänedžerile Jörn Ernstile möödunud nädalal. 33-aastane norralanna leiab, et tal on kõik eesmärgid saavutatud ja aeg teistele asjadele keskenduda.