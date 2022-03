Eesti rallimees näitas Soome lumistel teedel ühel katsel pöörast kiirust

Volkswagen Polo GTI R5ga kihutav eestlane läbis 7,31 km pikkuse Ruskila katse 3.05,9ga. See teeb keskmiseks kiiruseks 141,6 km/h. 140 piiri ületasid veel kolm pilooti.

Viie kiiruskatse järel hoiab Kaur esikohta. Kogu ralli keskmiseks kiiruseks on tal seni 123,3 km/h, mis on samuti kõrge näitaja. Tasub märkida, et Kuopios võtavad mõõtu R5 masinad.