Ukraina jalgpalli rekordinternatsionaal vaikib. Praegune koondislane: ta pole enam meie legend!

Intervjueerija tõi välja, et mitmed Ukraina treenerid on Venemaalt lahkunud ja küsis siis Malinovskilt, miks Tõmoštšuk ei ole midagi öelnud. «Ma ei tea, peate temalt seda küsima. Mul on seda keeruline kommenteerida, aga see on minu jaoks hämmastav. Ma ei oska tema positsiooni selle olukorra kohta kommenteerida, kuid arvan, et see on vale,» vahendab Segodnja Bergamo Atalanata poolkaitsja sõnu.