Hiinlased tsenseerisid paralümpiakomitee üleskutse Ukraina sõja lõpetamiseks

Parsons rääkis paraolümpia avatseremoonial, et on sõjast kohkunud. «Täna soovin ma alustada rahusõnumiga. Olles organisatsiooni juht, mille südames on kaasamine, kus mitmekesisust tähistatakse ja erinevusi emmatakse. Ma olen kohkunud sellest, mis toimub praegu maailmas,» ütles Parsons.