Eestlanna kerkis Saksamaa kõrgliiga liidriks

Kristin Kuuba asus Wipperfürthi Voss-Arenal platsile võõrustajate 4:0 eduseisus ning kasvatas selle 5:0-le. Tartlanna vastane oli Josefine Redkjær Jensen. 21-aastane taanlanna on BWF-i edetabelis küll alles 267. kohal, kuid esimeses kahes geimis suutis ta edetabelis 48. real paiknevale sulgpallurile vääriliseks vastaseks olla. Avageimi võitis Kuuba 11:9 ja teise 12:10. Kolmas geim tuli Kristinile juba kindlamalt, 11:4.

Teise triitonlanna Kati-Kreet Marrani koduklubi TSV Neuhausen-Nymphenburg heitles võõrsil 1. BC Beueliga ning jäi 4:3 peale alles tänu võidule viimases kohtumises. Otsustava võidupunkti tõi teises meeste üksikmängus Yeoh Seng Zoe (Malaisia) 11:6, 11:3, 11:5 eduga Luis Aniello La Rocca (Saksamaa) üle. Eelviimases kohtumises olnuks Marranil ja tema segapaarismängu partneril Tobias Wadenkal võimalus külaliste vaevad lõpetada, paraku kaotati Felix Hammesele ja Hannah Pohlile 10:12, 7:11, 8:11. Oma panuse võitu Marran siiski andis, sest varem peetud naiste paarismängus said tema ja Kaja Stankovič (Sloveenia) jagu Pohlist ja Anna Mejikovskiy'st. Viiegeimiliseks veninud kohtumised numbrid olid võitjate poolt vaadatuina 9:11, 11:4, 7:11, 11:8, 15:14.

TSV Neuhausen-Nymphenburgil on nüüd 18 punkti 18 kohtumisest ning hetkel annab see play-offi pääsemise tagava seitsmenda koha. Pühapäeval, 6. märtsil on eestlannade klubid vastamisi omavahel, kusjuures kodusaalis mängib Kuuba.