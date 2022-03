Pikaaegne laskesuusakoondislane, kahekordne olümpialane lõpetas karjääri

«16 aastat on möödunud märkamatult. Ja nüüd on saabunud päev, mille ees mul alati hirm on olnud. Sellepärast pole ma selleks kunagi valmistunud... On minu aeg lõpetada. See on olnud fantastiline teekond ja tõeline privileeg. Kuigi ma ei saavutanud kunagi midagi suurt, oli mul võimalus tegeleda asjaga, mida tõesti armastasin. Ma olen tõeliselt tänulik kõigile neile, kes mind toetanud ja treeninud on. Kõige rohkem olen ma tänulik oma emale, kes on olnud minu nr 1 fänn. Ma ei kao spordist, sest see on asi, mida teen,» teatas 36-aastane Lehtla sotsiaalmeedias.