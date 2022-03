Hiina tsenseeris paraolümpiakomitee presidendi kõne sõjavastast osa

Hiina riigitelevisioon tsenseeris suures osas rahvusvahelise paraolümpiakomitee (IPC) presidendi Andrew Parsonsi (pildil) kõnet, kui too avaldas üleskutse Ukraina sõja lõppemiseks. Parsons rääkis paraolümpia avatseremoonial, et ta on sõjast kohkunud.