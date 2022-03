Kotsari külmetussümptomid osutusid koroonaviiruseks

Kotsar jäi möödunud laupäeval peetud kohtumisest Oldenburgiga ootamatult kõrvale koos tiimikaaslase Robin Christeniga. Pärast mängu andis klubi teada, et meestel esinesid külmetussümptomid.

Nüüd andis klubi oma kodulehel teada, et mõlemad mängijad on nakatunud koroonaviirusega. Teates lisatakse, et mõlemal esinevad vaid kerged sümptomid.