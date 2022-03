Venelaste seas populaarne Saksamaa laskesuusatäht andis oma Instagrami konto Ukraina kolleegile

Lesser jagas oma Instagrami kontot Merkušõnaga 24 tunniks ja rääkis pärast Kontiolahti MK-etapi sprinti, miks selle otsuseni jõudis. «Avastasin, et mul on Venemaalt 30 000 jälgijat Instagramis. Ma ei usu, et venelased teavad, mis Ukrainas toimub,» rääkis ta ZDF-ile antud intervjuus.