Vanameistrid Endrekson ja Raja on jätkuvalt teisest klassist, nii mõnedki tiitlivõistluste medalimehed pidid ujujale alla vanduma

«Lootsin, et saan paar sekundit parema aja,» rääkis võidumees, kelle sõnutsi, sai ta poolel maal aru, et lihase seisund eesmärki täita ei võimalda. «Laktaat hakkas kuhjuma, kahjuks ka Allar ei toetanud mind, ju oli tal stardist väljumisega raskusi,» tõdes Endrekson. Kahekordne olümpiamedalist avaldas, et lähipäevil suundub enamik koondise tasemel mehi Itaaliasse laagrisse. «Mina lähen veidi hiljem järele. Plaanis on kaks kolmenädalast tsüklit.»