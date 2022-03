Paide kogus Ukraina toetuseks neljakohalise summa, Kalev kutsub sõjapõgenike lapsi tasuta trenni

Paide Linnameeskonna kogukonnajuht Maarja Trauss jäi aktsiooniga igati rahule. «Muidugi on hea meel, sest kogutud heategevuslik summa ületas kõik ootused,» lausus ta. «Ukrainas toimuv sõda on inimesi ka Järvamaal tugevalt ühte liitnud, üksteist märgatakse ja toetatakse. Meie hooaja alguse kodumängude publikuarvu mõjutab sageli talvine ilm, ka sel pühapäeval näpistasid külmakraadid. Mul on hea meel, et see inimesi ei heidutanud, sest tribüünile kogunenud publiku hulk oli meie talviste avamängude üks suuremaid. Olen oma kogukonna üle ääretult uhke ja headele inimestele südamest tänulik.»