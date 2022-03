Aerutajad toovad Ukrainast Eestisse kümneid ametivendi. Kuidas peaksid käituma teised alaliidud?

Sõjaõuduste eest Eestisse pagevad aerutajad on peamiselt 12–17-aastased, nendega koos on mõned treenerid ja kaks naiste tippu. Lähipäevil on noori sõjapõgenikke saabumas veel ning Eesti aerutajate katusorganisatsioon on otsustanud oma kamraade igati toetada.