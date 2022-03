Eestist tuule tiibadesse saanud Ukraina-Vene volletäht: ma ei tea, mis mu karjäärist saab. Aga see pole ka oluline

Kuigi Kiievis sündinud keskblokeerijal on taskus ka Vene pass – sellest hiljem – on ta südames ukrainlane, mistõttu ei saa ta niisama vaikides pealt vaadata, kuidas inimesed tema kodumaal surevad. «Olen juba 34 ning andnud endast kõik, et võrkpallis tippu jõuda. Mõistan, et nii mõnigi lause võib lõpetada mu mängijatee, kuid karjääri nimel ma ei vaiki,» sõnas ta nädal pärast konflikti algust Postimehele antud usutluses.