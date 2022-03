Laskesuusatamises noorte maailmameistriks tulnud eestlane elab ainult spordile

«Täitsa mustaks pilt ei läinud, aga viimasest ringist tagantjärele ei mäleta küll midagi. Varem on kord või paar ka samamoodi juhtunud. Arvan, et see tähendab, et andsin endast tol hetkel sada protsenti, nii palju, kui võtta oli,» mõtiskleb Kulbin.