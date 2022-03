Hooaja lõpu vahele jättev Bö Ukrainas toimuva sõja taustal: tunnen ennast selle mängurelvaga tobedalt

Pidrutšnõi on teadupärast üks nendest Ukraina sportlastest, kes on otsustanud Venemaa sissetungi järel relva haarata ja okupantidele vastu hakata. Bö tunnistas, et sellise olukorra tekkimist on raske uskuda.

«Kogu minu vaade elule muutus. Ma lasen siin mõne märgi suunas ja tema lõpetas hooaja ning tulistab nüüd linna kaitseks. Veel Pekingis olime me koos olümpial, nautisime spordivõistlust ja võistlesime sekundite ja süütute täpsete laskude eest. Nüüd on minu rivaal ja kolleeg olukorras, kus elu ja surm on kaalul ning püss on päris. See on sürreaalne,» vahendab norraka sõnu Fakt.