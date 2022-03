Poksilegend Klõtško aitas väidetavalt tappa kuus Vene sõdurit

Kiievi linnapeana tegutsev endine profipoksija rääkis välismeediale, kuidas sattus okupeerijate sõduritega konflikti. «Tapsime eile mõned sõdurid. Ma arvan, et umbes kuus inimest,» teatas Klõtško.

«Meid ei huvita, kuid tugev Venemaa armee on. Oleme valmis võitlema ja oleme valmis kodumaa ning perede nimel surema. Sest see on meie kodu, meie tulevik. Keegi tahab tulla meie koju ja varastada meie tuleviku,» rääkis poksilegend patriootlikult.