Hokimängijad on Venemaal lõksus. Soomlasest olümpiavõitja: kuidas siit minema saada?

Nižnekamski Neftekhimikis mängiv soomlane Frans Tuohimaa rääkis, et eriti keeruline on seis tema kahel tšehhist tiimikaaslasel – Lukaš Klokil ja Ronald Knotil. «Nad on palju suurema surve all ja keerulisemas seisus. Neid ähvardatakse seal, mis on täiesti teine tase,» kirjeldas Soomega olümpiavõitjaks tulnud väravavaht.