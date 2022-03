Poolast lahkunud Vassiljev: see pole maailmalõpp, vaid treeneriameti üks osa

Klubipoolne ametlik põhjendus oli, et juhtkonda ei rahuldanud meeskonna koht tihedas liigatabelis. Vassiljev selgitas, et otsus oli mõistetav, sest meeskond vajas tõepoolest mingitsorti raputust. Et mängijaid enam vahetada ei saanud, vahetati välja peatreener. «Nii nad ka mulle ütlesid, et võistkonda oli vaja raputada ja paraku treenerite maailmas nii on. Treenereid on üks ja teda on lihtsam vahetada,» sõnas juhendaja intervjuus volley.ee-le.

«Neid jutuajamisi oli meil klubis mitmeid alates oktoobrist, et mida meeskonna sees saaks teha. Rääkides klubi põhjendusest, et tabelikoht ei vasta ootustele, siis kui me nüüd ausad oleme – me oleme terve hooaeg olnud kohtadel 4.–6. See, et ühel hetkel olime kaheksandad, tuli põhjusest, et meil oli ka vähem mänge peetud. Selleks hetkeks kui minuga otsustati koostöö lõpetada, saime mängitud teise ringi mängud esimese otsa klubidega. Põhiturniiri lõpuni jääb kuus mängu ja need on kõik eeldatavalt nõrgemate vastastega ehk sealt oleks pidanud võidupunktid tulema. See võistkond võtab siin veel võite omajagu ja olen kindel, et play-offi alustatakse 4.–5. positsioonilt. Pärast minu viimast mängu olime me kuuendal kohal, sellelel järgnenud võit tõstis meeskonna neljandaks ja selline on olukord tegelikult läbi hooaja olnud,» selgitas Vassiljev.

Klubijuhtide hinnangul ei mängitud piisavalt hästi teise ringi alguses tugevamate võistkondade vastu. Treener meenutab mainitud meeskondade vastasseise. «Mis see saldo meil jäi siis – liiga liidrile kaotasime kodus 2:3, teise koha tiimile kaotasime võõrsil 0:3 ja kolmandat võitsime 3:2. Nende tulemuste kohta öeldi, et polnud piisavalt hea.»

Novembris vahetati välja põhidiagonaal, see otsus oli Vassiljevi ja klubi ühine otsus. Uut diagonaali aga leida oli ülimalt keeruline ja head lahendust ei leitudki. «Kuna liiga on väga tihe ja midagi niisama ei tule, siis mõjutas see ka meie esitusi,» rääkis peatreener.

Lisaks mitmetele Eesti klubidele varasemalt Poola kõrgliigas Lubini Cuprumi abitreenerina ning Šveitsis Schönenwerdi Volley peatreenerina töötanud Vassiljev hindab saadud kogemust kõrgelt. «Elu on karm, aga taga nutma ma midagi ei jää. Sain peatreenerina töötada väga tugevas liigas ja olen tänulik, et mind selle meeskonna etteotsa üldse valiti, konkurss oli väga tihe. Eestlasest võrkpallitreenerina on see suuremat sorti kordaminek. Viimasest viiest mängust saime kolm võitu ja lõpetasin ka võiduga, seega masendusse langeda pole põhjust. Poola esiliiga tase on väga kõva, samamoodi kogu mänguväline pool on väga kõrgel tasemel.»