Otepää MK-etapi peakorraldaja: kui võimalus peaks tekkima, võime ka MMi korraldada

Enne MK-etapi korraldusõiguse saamist tuli eestlastel end rahvusvahelisele laskesuusaliidule (IBU) tõestada. See tähendas, et haarata tuli igast võimalusest, mida IBU pakkus. Esimese rahvusvahelise võistluse kogemuse said eestlased 2007. aastal, kui värskelt valminud Tehvandi lasketiirukompleksis peeti suvine MM.