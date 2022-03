Ukrainlased tahavad sõja osas vaikivalt jalgpallilegendilt tolle tiitlid ära võtta

Tõmoštšuki vaikimine on tekitanud Ukrainas palju pahameelt ja nüüd on jalgpalliliit andnud teada, et sellega on ta rikkunud nende eetikareegleid. See tähendab, et talt saab ära võtta Ukrainas antud treenerilitsents ja lisaks kõik auhinnad ja tiitlid, mis ta on Ukrainas võitnud.