Ukraina jalgpallilegend võtab relva ja läheb sõtta: ajame vaenlase meie maalt minema!

«Ma ei suuda jalgpallile keskenduda. Muidugi on praegu veel hooaeg käimas, aga kui see läbi saab, siis ma lähen kodumaad kaitsma. Võitlen relv käes. Oleme ühtsed ja see toob meile võidu. Kihutame vaenlase meie maadelt välja,» lisas Rebrov patriootlikult.