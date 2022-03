Hollandi meedia: jalgpallikoondislane tunnistas, et üritas sugulast mõrvata. Ta ei teadnud, et kõnet kuulatakse pealt

Lugu algas 2020. aastal, kui Promes läks pereüritusel oma nõbuga kaklema ja pussitas viimast noaga põlve. Ohvri põlv sai tõsiseid vigastusi ja jalgpallur pidi veetma kaks päeva vahi all.

Nüüd avaldas Hollandi portaal nos.nl kõnesalvestused, kus Promes avaldas, et rünnak oli planeeritud juba enne pereüritust. Põhjuseks tõi ta välja, et väidetavalt varastas nõbu tema tädi tagant.

«Miks sa meid lahku tõmbasid? Miks sa vahele sekkusid? Kas sa saad aru, et sa päästsid ta elu? Ma tapan ta ikka! Kas sa mõistad? Poisil vedas, et mul tulirelva ei olnud, sest siis oleks see isegi koledam olnud,» rääkis Promes oma isale.