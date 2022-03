ROKi liige selgitas, miks pole Putini lähikondlasest maailmarekordinaist minema löödud

Spordiüldsus on pärast Venemaa sõjategevuse algust Ukrainas proovinud maha suruda venelasi suures spordimaailmas. Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) on andnud suunise, et venelasi ei tohiks võistlustel starti lasta, samas ROKi liige ja Vladimir Putini lähikondlane Jelena Isinbajeva on jäänud puutumatuks.