Eesti laskesuusatajad avaldasid Regina Oja vedamisel Ukrainale toetust

Tänasel sprindivõistlusel parima eestlasena 44. koha saanud Kalev Ermitsa sõnul tekkis idee Venemaa rünnaku all olevale Ukrainale toetust avaldada tema elukaaslasel Regina Ojal.

«Regina nägi Kontiolahtis, et Tšehhi tiimil on Ukraina värvides mütsid. Esmaspäeval kontakteerus ta meie riidetootjaga ja täna saime riided kätte. Mul on hea meel oma toetust Ukrainale näidata,» lausus Ermits, kes kandis Ukraina lipuvärvides peapaela küll alles võistluste järel.